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من برنامج: هاشتاج

شاهد: كيف تعقم هاتفك المحمول من فيروس كورونا؟

قالت منظمة الصحة العالمية إن الجراثيم أو الفيروسات ومن بينها فيروس كورونا المستجد يستطيع أن يبقى على الأسطح لمدة تصل إلى 9 أيام، ويشمل هذا بالطبع أقرب الأجهزة إلينا وهو الهاتف المحمول، وكيف يتثنى لنا تعقيمه لتجنب انتقال الفيروسات والجراثيم.
13/3/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر
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