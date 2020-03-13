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من برنامج: هاشتاج شاهد: كيف تعقم هاتفك المحمول من فيروس كورونا؟

قالت منظمة الصحة العالمية إن الجراثيم أو الفيروسات ومن بينها فيروس كورونا المستجد يستطيع أن يبقى على الأسطح لمدة تصل إلى 9 أيام، ويشمل هذا بالطبع أقرب الأجهزة إلينا وهو الهاتف المحمول، وكيف يتثنى لنا تعقيمه لتجنب انتقال الفيروسات والجراثيم.

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المصدر : الجزيرة مباشر