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من برنامج: هاشتاج

ناشطون مصريون يدشنون وسم "خرجوا المساجين" (فيديو)

دشن ناشطون مصريون على منصات التواصل وسم #خرجوا_المساجين وذلك بعد إعلان منظمة الصحة العالمية تصنيف فيروس كورونا المستجد وباء عالميا.
12/3/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر
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