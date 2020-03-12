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03:40
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قطر تعلن عن إصابات جديدة بفيروس كرونا (فيديو)
أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية عن تسجيل 238 حالة اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في دولة قطر لوافدين من المخالطين للحالات الثلاث التي تم الإعلان عن إصابتهم سابقا.
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12/3/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر
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