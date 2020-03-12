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من برنامج: هاشتاج الصحة العالمية تبدي قلقا من سرعة تفشي فيروس كورونا (فيديو)

أعلنت منظمة الصحة العالمية إنها قلقة للغاية لسرعة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، وعدم مكافحته بما يكفي، مضيفة أنه يمكن تصنيفه وباء عالميا.

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المصدر : الجزيرة مباشر