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من برنامج: هاشتاج أرامكو السعودية تتلقى تكليفا برفع الطاقة الإنتاجية (فيديو)

أعلنت شركة أرامكو السعودية بأنها تلقت تكليفا من وزارة الطاقة برفع مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة من 12 إلى 13 مليون برميل يوميا في الوقت الحالي.

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المصدر : الجزيرة مباشر