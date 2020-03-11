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من برنامج: هاشتاج الرقص فرحا بشفاء جميع الحالات في بعض مستشفيات ووهان (فيديو)

قام أفراد الطواقم الطبية بأداء رقصات مختلفة للاحتفال بتعليق الاعمال في المستشفيات المؤقتة بعد شفاء جميع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في مدينة ووهان.

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المصدر : الجزيرة مباشر