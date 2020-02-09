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من برنامج: هاشتاج مسن سعودي يفترش كورنيش الخبر لأكثر من عام (فيديو)

انتشر على منصات التواصل السعودية مقطع فيديو توثق فيه مدونة سعودية معاناة مسن سعودي يفترش كورنيش مدينة الخبر، حيث يعيش هناك لأكثر من عام بلا مأوى.

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المصدر : الجزيرة مباشر