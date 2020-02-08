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من برنامج: هاشتاج مقطع مصور يثير غضب منصات التواصل السعودية (فيديو)

سادت حالة من الغضب على منصات التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية، وذلك عقب انتشار مقطع فيديو يظهر فيه مواطن سعودي وهو يناشد السلطات إغلاق مرقص ليلي قرب منزله.

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المصدر : الجزيرة مباشر