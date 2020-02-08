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من برنامج: هاشتاج تبرئة ترمب تثير سعادة رموز سعودية وإماراتية (فيديو)

أثارت تبرئة الرئيس دونالد ترمب سعادة عند رموز سعودية وإماراتية على موقع تويتر، وقامت صحيفة عكاظ بنشر صورة تحت عنوان “ترمب واثق الخطوة والكونغرس يسقط قضية العزل”.

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المصدر : الجزيرة مباشر