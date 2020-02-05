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من برنامج: هاشتاج تسريبات صوتية لمسؤول بلاك شيلد الإماراتية مع الشباب السودانيين (فيديو)

حصلت الجزيرة مباشر على تسريب لتسجيلات صوتية لمسؤول بلاك شيلد الإماراتية خلال اجتماعه مع الشبان السودانيين الذين كانوا في منطقة رأس لانوف الليبية.

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المصدر : الجزيرة مباشر