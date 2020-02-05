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من برنامج: هاشتاج بيلوسي تجاهل ترمب مصافحتها فمزقت خطابه أمام الكونغرس (فيديو)

ردت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي على تجاهل الرئيس ترمب مصافحتها قبل إلقاء خطابه بشأن “حالة الاتحاد”، بأن مزقت نسخة من الخطاب أمام الأعضاء.

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المصدر : الجزيرة مباشر