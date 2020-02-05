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من برنامج: هاشتاج الدنمارك وهولندا تستدعيان سفيري السعودية (فيديو)

استدعت وزارتا الخارجية في هولندا والدنمارك سفيري السعودية لديهما، للاحتجاج على ما تقولان إنها أنشطة تجسس جرت بأراضيهما.

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المصدر : الجزيرة مباشر