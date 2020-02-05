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من برنامج: هاشتاج أكسيوس: لقاء سري بالبيت الأبيض جمع إسرائيل والإمارات (فيديو)

كشف موقع أكسيوس الأمريكي أن البيت الأبيض استضاف اجتماعا سريًا قبل نحو شهرين بين ممثلين عن الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات للتنسيق ضد إيران.

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المصدر : الجزيرة مباشر