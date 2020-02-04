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من برنامج: هاشتاج محمد بن عديو: الإمارات تمول الفوضى في شبوة (فيديو)

نشر محافظ شبوة محمد صالح بن عديو على حسابه في تويتر سلسلة من التغريدات انتقد فيها محاولات بث الفوضى في المحافظة، واتهم دولة الامارات بتمويلها.

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المصدر : الجزيرة مباشر