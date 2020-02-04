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من برنامج: هاشتاج انتهاء المرافعات في محاكمة ترمب بمجلس الشيوخ (فيديو)

انتهت في مجلس الشيوخ الأمريكي مرافعات الديمقراطيين والجمهوريين في المحاكمة البرلمانية للرئيس دونالد ترمب، ومن المقرر أن يصوت المجلس على إدانة الرئيس أو تبرئته.

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المصدر : الجزيرة مباشر