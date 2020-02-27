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من برنامج: هاشتاج ناشطون يتداولون مقطعا صوتيا للشيخ كشك عقب وفاة مبارك (فيديو)

تداول ناشطون مقطعا صوتيا من إحدى خطب الداعية الإسلامي الشيخ عبد الحميد كشك وهو يرد على من يرفضون إدانة الحكام الظالمين بعد وفاتهم.

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المصدر : الجزيرة مباشر