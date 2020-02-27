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من برنامج: هاشتاج مغردو مصر يدشنون وسم مبارك مات ولن ننسى (فيديو)

دشن مغردون مصريون وسما باسم مبارك مات ولن ننسى، والذي كان ضمن قائمة الأكثر تداولا في مصر، في إشارة منهم إلى الفترة التي حكم خلالها مبارك حتى تنحيه بعد أحداث 25 يناير.

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المصدر : الجزيرة مباشر