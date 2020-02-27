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من برنامج: هاشتاج مدونو منصات التواصل وعبارة "له ماله وعليه ما عليه" (فيديو)

“له ماله وعليه ما عليه”، عبارة رددها كثير من المدونين على منصات التواصل الاجتماعي تعليقا على وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك، وهي عبارة تشير إلى إمساك العصى من المنتصف.

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المصدر : الجزيرة مباشر