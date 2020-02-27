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من برنامج: هاشتاج قتلى وجرحى في تصعيد لروسيا وقوات النظام في إدلب (فيديو)

أكد الدفاع المدني بمحافظة إدلب شمالي سوريا أن عدد القتلى جراء الغارات الجوية الروسية القصف المدفعي لقوات النظام على إدلب وريفها ارتفع إلى 31 قتيلا.

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المصدر : الجزيرة مباشر