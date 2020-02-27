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من برنامج: هاشتاج الجزائر تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا (فيديو)

نشر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تغريدة على حسابه الرسمي على منصة تويتر قائلا فيها “لقد أمرت الحكومة وكافة السلطات الصحية في البلاد بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر.

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المصدر : الجزيرة مباشر