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من برنامج: هاشتاج إيهود باراك: حسني مبارك كان قائدا مدهشا (فيديو)

أمتدح رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك مشيرا إلى أنه كان دبلوماسيا مؤثرا واصفا إياه بالفرعون.

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المصدر : الجزيرة مباشر