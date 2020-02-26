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من برنامج: هاشتاج ولي عهد أبو ظبي ينعى حسني مبارك (فيديو)

أثار نعي ولي عهد أبو ظبي الرئيس مبارك كثيرا من التعليقات على مواقع التواصل، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلا رحم الله الرئيس الأسبق حسني مبارك.

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المصدر : الجزيرة مباشر