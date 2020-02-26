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من برنامج: هاشتاج وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ في غزة (فيديو)

دخلت التهدئة بين فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة وقوات الاحتلال حيز التنفيذ، وذلك بعدما أصيب 8 فلسطينيين بجراح بسبب سقوط شظايا صاروخ إسرائيلي.

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المصدر : الجزيرة مباشر