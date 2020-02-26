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من برنامج: هاشتاج مدونون قطريون يدشنون وسم باقي 1000 يوم لكأس العالم (فيديو)

دشن مدونون قطريون عبر منصات التواصل الاجتماعي وسم باقي 1000 يوم، وذلك بمناسبة بدء العد التنازلي لألف يوم سابقة على انطلاق مونديال كأس العالم قطر 2022.

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المصدر : الجزيرة مباشر