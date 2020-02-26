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من برنامج: هاشتاج فيروس كورونا يتمدد ليشمل دولا عربية (فيديو)

سجلت 4 دول عربية هي البحرين والعراق والكويت وسلطنة عمان إصابات جديدة بفيروس كورونا، في حين ارتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس في إيطاليا إلى 7 حالات مع تسجيل 220 إصابة.

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المصدر : الجزيرة مباشر