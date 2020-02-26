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من برنامج: هاشتاج تطورات كورونا المتسارعة تسيطر على مواقع التواصل (فيديو)

لا تزال التطورات المتسارعة لفيروس كورونا تسيطر على منصات التواصل الاجتماعي، حيث ارتفعت حصيلة الوفيات في الصين إلى 2663 حالة بعدما سجلت 71 حالة جديدة بالفيروس.

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المصدر : الجزيرة مباشر