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من برنامج: هاشتاج بنيامين نتنياهو: حسني مبارك كان صديقي (فيديو)

نعى رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، قائلا: “أعبر عن حزني العميق على رحيل الرئيس مبارك الذي كان صديقي”.

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المصدر : الجزيرة مباشر