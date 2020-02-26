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من برنامج: هاشتاج الرئاسة المصرية تعلن الحداد العام على مبارك (فيديو)

نعت رئاسة الجمهورية على حسابها في فيسبوك الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي وصفته كأحد أبطال حرب أكتوبر في وقت أعلنت فيه الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية.

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المصدر : الجزيرة مباشر