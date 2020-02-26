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من برنامج: هاشتاج الأمم المتحدة تعلن استئناف الحوار بين الفرقاء الليبيين (فيديو)

أعلنت الأمم المتحدة أن الحوار بين الفرقاء الليبيين سيستأنف في موعده بجنيف، وطلب المجلس الأعلى للدولة الليبية تأجيل الحوار لعدم إحراز تقدم في المحادثات العسكرية.

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المصدر : الجزيرة مباشر