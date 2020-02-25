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من برنامج: هاشتاج مهرجان موسيقي إسرائيلي بحماية مصرية في سيناء (فيديو)

أعلنت مجموعة إسرائيلية متخصصة في الموسيقى تدعى ” حشماليكو” عن تنظيم مهرجان للموسيقى في سيناء المصرية، بمشاركة إسرائيليين وعرب.

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المصدر : الجزيرة مباشر