21:50

من برنامج: هاشتاج متابعو القرني على تويتر يستنكرون تصريحاته ويتهمونه بالنفاق (فيديو)

استنكر متابعي الداعية السعودي عائض القرني على تويتر هجومه على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالمشاركة في إثارة الفتنة في المنطقة.

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المصدر : الجزيرة مباشر