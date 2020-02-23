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من برنامج: هاشتاج رواد التواصل اللبنانيون ينتقدون ارتفاع أسعار الكمامات (فيديو)

تداولت وسائل إعلام لبنانية خبر قالت فيه إن عددا كبيرا من الصيدليات في لبنان أكدت نفاد جميع كميات الكمامات المتوفرة لديها.

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المصدر : الجزيرة مباشر