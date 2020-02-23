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من برنامج: هاشتاج المشري: الإمارات تدعم حفتر لقصف أهداف مدنية بطرابلس (فيديو)

هاجم رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية خالد المشري، دولة الإمارات العربية متهما إياها بصرف أموال سخية على اللواء المتقاعد خليفة حفتر ليقصف أهدافا مدنية في طرابلس.

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المصدر : الجزيرة مباشر