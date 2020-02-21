البث الحي
01:57

من برنامج: هاشتاج

قطر تأسف لعدم منح السعودية تصريح دخول لوزيرة الصحة (فيديو)

أعربت وزارة الخارجية القطرية عن أسفها واستنكارها لعدم منح المملكة العربية السعودية تصريح دخول لوزيرة الصحة القطرية حنان الكواري وزيرة الصحة العامة.
21/2/2020
المزيد من حلقات برنامج:
هاشتاج

شاهد: تفاعل السوريين مع حديث بشار عن عودة اللاجئين

04:15

شاهد: فوز بايدن يواصل إثارة تفاعل المدونين

02:46

شاهد: ناشطو مواقع التواصل يتفاعلون مع وفاة صائب عريقات

04:12

التويجري يحذر من توزيع المنتجات الصهيونية بطرق مخادعة

01:26
شاهد المزيد
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
هاشتاج

شاهد: تفاعل السوريين مع حديث بشار عن عودة اللاجئين

04:15

شاهد: فوز بايدن يواصل إثارة تفاعل المدونين

02:46

شاهد: ناشطو مواقع التواصل يتفاعلون مع وفاة صائب عريقات

04:12

التويجري يحذر من توزيع المنتجات الصهيونية بطرق مخادعة

01:26
شاهد المزيد
المزيد من البرامج

تصاعد الغضب في العالم الإسلامي بسبب الرسوم المسيئة للنبي محمد

شاهد: تفاعل السوريين مع حديث بشار عن عودة اللاجئين

شاهد: فوز بايدن يواصل إثارة تفاعل المدونين

شاهد: ناشطو مواقع التواصل يتفاعلون مع وفاة صائب عريقات

الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

الخطوط التركية تبدأ شحن لقاحات كورونا لـ400 وجهة حول العالم

طائرات الشحن التركية تبدأ نقل لقاح فيروس كورونا المستجد من الصين إلى أنحاء العالم (رويترز)

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)