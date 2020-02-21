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من برنامج: هاشتاج أغنية "بنت مكة" تثير جدلا واسعا في السعودية (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بعنوان “أنا بنت مكة”، يظهر فتاة تغني في مقهى باللغتين العربية والإنجليزية مما أثار جدلا واسعا بين السعوديين.

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المصدر : الجزيرة مباشر