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من برنامج: هاشتاج نجاة وزيرالدفاع اليمني من انفجاراستهدف موكبه (فيديو)

نجا وزير الدفاع اليمني محمد على المقدشي من انفجار أحد الألغام الحوثية التي استهدفت موكبه في جبهة المشجع التابعة لمديرية صرواح.

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المصدر : الجزيرة مباشر