01:38

من برنامج: هاشتاج تغريدة لأنور قرقاش تثيرغضب رواد التواصل (فيديو)

أثارت تغريدة لوزير الشؤون الخارجية الاماراتي أنور قرقاش عن الأوضاع في إدلب السورية غضب الكثير من رواد التواصل الاجتماعي.

اقرأ المزيد

المصدر : الجزيرة مباشر