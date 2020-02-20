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من برنامج: هاشتاج أعضاء في الشيوخ الأمريكي يطالبون بومبيو بإثارة قضية فتيحي (فيديو)

دعا عدد من الأعضاء الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي وزير الخارجية مايك بومبيو بالتدخل للإفراج عن المواطن الأمريكي السعودي الأصل وليد فتيحي.

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المصدر : الجزيرة مباشر