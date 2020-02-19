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من برنامج: هاشتاج السعودية من فبركة وثيقة إلى فبركة واقعة (فيديو)

تداول ناشطون سعوديون وإماراتيون مقطع فيديو لرئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، متهمين إياه بالرقص مع راقصة محترفة في ملهى ليلي.

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المصدر : الجزيرة مباشر