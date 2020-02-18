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من برنامج: هاشتاج

موجة غضب على منصات التواصل بسبب الجدار المصري (فيديو)

أحدثت لقطات حصلت عليها الجزيرة مباشر عن قيام السلطات المصرية ببناء جدار أمني عازل على الحدود مع قطاع غزة غضبا واسعا على منصات التواصل.
18/2/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر
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