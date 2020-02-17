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من برنامج: هاشتاج مواقع التواصل تشتعل لانتحار مقيم صيني في السعودية (فيديو)

تداولت وسائل إعلام سعودية محلية خبرا مفاده أن مقيما صينيا في العقد الثالث من عمره قد ألقى بنفسه من الدور الثالث بأحد المستشفيات الحكومية في جدة ولقي حتفه.

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المصدر : الجزيرة مباشر