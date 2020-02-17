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من برنامج: هاشتاج مصر: الإفراج عن السائح البريطاني المتهم بالتحرش (فيديو)

أفرجت السلطات المصرية عن السائح البريطاني المتهم في واقعة التحرش برجل شرطة أثناء أداء عمله بمطار الغردقة الدولي وذلك على ذمة التحقيقات.

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المصدر : الجزيرة مباشر