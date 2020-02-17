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من برنامج: هاشتاج غضب بين المدونين ومشجعي الكرة في مصر بسبب مهرجان (فيديو)

سادت حالة من الغضب بين المدونين على منصات التواصل الاجتماعي ومشجعي كرة القدم بعد احتضان استاد القاهرة حفل غنائيا بمناسبة عيد الحب حضره نحو 80 ألف شخص.

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المصدر : الجزيرة مباشر