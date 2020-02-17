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من برنامج: هاشتاج استياء سعودي على منصات التواصل لزيادة أسعار الوقود (فيديو)

سادت حالة من الاستياء والغضب منصات التواصل الاجتماعي في السعودية عقب قرار شركة أرامكو برفع أسعار الوقود ومراجعتها شهريا.

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المصدر : الجزيرة مباشر