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من برنامج: هاشتاج الحكم بالسجن على أصغر معتقل رأي في السعودية (فيديو)

أفاد حساب معتقلي الرأي في السعودية أن المحكمة الجزائية المختصة أصدرت حكما نهائيا على الطفل مرتجى قريرص الذي يعد أصغر سجين رأي في السعودية بالسجن مدة 8 سنوات.

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المصدر : الجزيرة مباشر