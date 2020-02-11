14:03

من برنامج: هاشتاج وسم #لا_ ثقة الأعلى تداولا على منصات التواصل اللبنانية (فيديو)

تفاعل المغردون على منصات التواصل اللبنانية بشكل واسع مع الأحداث، وكان وسم #لا_ثقة، الأكثر تداولا بين المدونين

اقرأ المزيد

المصدر : الجزيرة مباشر