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04:42
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قلق إيطالي من تعرض الباحث المصري باتريك جورج للتعذيب (فيديو)
أعربت إيطاليا عن خوفها من تعذيب الشرطة المصرية للناشط الحقوقي المصري باتريك جورج، وقالت إنها تمتلك ما يدعوها للاعتقاد بأنه تعرض للتعذيب على أيدي قوات الأمن المصرية.
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11/2/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر
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