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04:12
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شاهد: ناشطو مواقع التواصل يتفاعلون مع وفاة صائب عريقات
أفادت مصادر فلسطينية بوفاة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وكبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات جراء تداعيات إصابته بفيروس كورونا.
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10/11/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر
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