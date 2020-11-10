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شاهد: فوز بايدن يواصل إثارة تفاعل المدونين

لا يزال فوز جو بايدن بالمقعد الرئاسي في الولايات المتحدة الأمريكية وما لحق به من تطورات، لا يزال يثير تفاعل المدونين على منصات التواصل الاجتماعي.
10/11/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر
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شاهد: تفاعل السوريين مع حديث بشار عن عودة اللاجئين

04:15

شاهد: ناشطو مواقع التواصل يتفاعلون مع وفاة صائب عريقات

04:12

التويجري يحذر من توزيع المنتجات الصهيونية بطرق مخادعة

01:26

وفد إسرائيلي أمريكي في أول رحلة تجارية بين الإمارات وتل أبيب

09:04
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