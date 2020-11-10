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من برنامج: هاشتاج شاهد: فوز بايدن يواصل إثارة تفاعل المدونين

لا يزال فوز جو بايدن بالمقعد الرئاسي في الولايات المتحدة الأمريكية وما لحق به من تطورات، لا يزال يثير تفاعل المدونين على منصات التواصل الاجتماعي.

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المصدر : الجزيرة مباشر