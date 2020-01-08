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مقتل سليماني يسيطر على نقاشات المدونين (فيديو)

ما يزال اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني يسيطر على نقاشات المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قررت السلطات الإيرانية تأجيل دفن سليماني، وذلك بعد مقتل العشرات في حادث تدافع أثناء تشييعه في جنازة حاشدة في مسقط رأسه كرمان.
8/1/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر
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